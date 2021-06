$!Extraían sangre en taller de pintura y mecánica para venderla

Salud Pública ordena investigación

Cuestionado sobre la publicación de Diario Libre, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, declaró: “Cuando escuchamos eso nos comunicamos con el doctor Pedro Sing, (director) del Hemocentro y estamos investigando esa parte... Estamos haciendo la investigación junto con el Hemocentro y la Cruz Roja para desactivar esa medida que es aprovechándose quizás del momento, porque eso no aplica, pues no se le pone sangre a los pacientes con coronavirus”, dijo el ministro y exhortó a la población a no comprar sangre de la calle.

Pedro Sing, a su vez, dijo que ante la denuncia ya planteada, se agotarán los mecanismos institucionales y de encontrarse elementos demostrativos darían parte al Ministerio Público, ya que el uso de sangre en las condiciones citadas en el reportaje, puede matar a personas.

“Por supuesto se puede aperturar una investigación, pues es una denuncia grave. La sangre no se puede vender, por ley. Aquí lo que se paga es el procesamiento de los insumos, pero venderla está prohibido por ley, es penal, atenta contra la vida y viola la Constitución, la Ley 87-01, sobre Seguridad Social y la 42-01 General de Salud”.

El decreto 349-04 que aprueba el reglamento de habilitación de bancos de sangre en el país, establece en su artículo 38 que los bancos de sangre y/o servicios de Transfusión se aprovisionarán de sangre humana, sus componentes y derivados a través de donantes voluntarios y no remunerados.