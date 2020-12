$!Exviceministro de Turismo: sería golpe mortal quitar ayudas a empleados del sector turístico

“Y eso sin pensar que más del 54 % de esos empleos son ocupados por mujeres”, argumentó.

Manifestó que la semiapertura que realizan los hoteles es muy discreta y, prácticamente, para cumplir con el Ministerio de Turismo y el gobierno, “por lo que no suple la necesidad de reinserción de más de un millón de empleados que produce el sector turístico”.

Almonte, quien fue encargado de Gestión de Destinos del país, dijo que actualmente la media de empleados por habitación en los hoteles es de 1.75 hasta tres y que en el país existen alrededor de 100 mil que deben estar habilitadas, pero muchos de los empleados han sido suspendidos, cancelados o les dieron vacaciones sin disfrute de sueldo.

Indicó que la activación de los programas de ayudas sociales fue una especie de “bendición” para el sector.

Expresó que el turismo es la espina dorsal de la economía del país, por lo que con las paralización de las operaciones por la pandemia del COVID-19 la ayuda del gobierno jugó un papel fundamental para la sobrevivencia de los trabajadores del sector.

Señaló que los hoteles, al no tener ingresos, no podían sostener el pago a los empleados, por lo que en algunos casos establecieron ayudas como pagos por adelantado o de vacaciones vencidas, pero no todos pudieron hacerlo.

“Por esas razones, ese impacto de las ayudas sociales al sector turístico tiene más importancia de lo que la gente se imagina. Parte de estas reflexiones están basadas en la importancia de las inversiones extranjeras enfocadas en más de un 35 % en el sector turístico, cuyo aporte al producto interno bruto es de 14 %”, agregó Almonte en una nota de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Expresó que es difícil pensar qué sucederá con todas esas personas que trabajan en el sector turístico si de golpe se retiran las ayudas, ya que el 80 % del millón de empleados que laboran en el sector se quedarán fuera porque no se pronostica la reapertura total de los hoteles hasta después de mediados de 2021.