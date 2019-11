$!Factores que aumentan el riesgo de los feminicidios

“El sistema debe prestar atención”

La directora del Pacam estimó que el sistema, incluyendo los jueces, debe tomar en cuenta todos esos factores al momento de tratar los casos de violencia de género.

“Todo eso tiene que ser considerado, porque la mujer lo cuenta y lo dice, pero si los mismos que toman la denuncia no lo toman en cuenta, no le dan el valor necesario para proteger, entonces estos testimonios de las víctimas no van a ser vistos con el mismo temor que ella lo está expresando, entonces el sistema debe prestar atención a ello”, subrayó.

Dijo que también se debe tener muy presente a los agresores que son enviados a terapia. “Entendemos que también esos que son remitidos a la terapias antes de, deben pasar por un proceso donde se pueda determinar sin son potencialmente peligrosos, porque hay agresores que se conciben como los tipos cobras, otros autores los llaman antisociales que sí pueden cometer un hecho, no importa que tengan empleo, como uno les dice que pueden cometer esos crímenes de cuello blanco porque se ven muy formales, se ven personas trabajadoras, pero psicológicamente están produciendo ideas de esa naturaleza y toman su tiempo para planificar cómo lo harán”, detalló.