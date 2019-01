$!Fadul asegura que no hace falta muro en la frontera con Haití

El Ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul negó que se impartan instrucciones para que hagan uso de su arma a las tropas que están en la frontera y que los operativos que se llevan a cabo en esa zona son regidos por un protocolo y siempre ceñidos a la ley y al respeto de los derechos humanos.

“Oye lo que pasa, yo creo que con el tema haitiano se está produciendo aquí una aberración, porque hay una actitud que ya no se corresponde con un problema de nacionalismo solamente, yo creo que hay actitud muy agresiva contra el pueblo haitiano y de desprecio que no debe de ser, porque tengan condiciones materiales de mayor pobreza que nosotros no implica que tenemos que ser distintos a ellos”, dijo Fadul entrevistado en el Palacio Nacional.

Negó que el país reciba presiones de organismos internacionales y agregó que ningún país en el mundo ha manejado mejor que la República Dominicana el tema migratorio. “Ningún país ha manejado mejor que nosotros un plan de regularización, pero todo el mundo sabe que hay quienes entran al país de manera ilegal, pero cada vez que se detecta están siendo repatriado adecuadamente de acuerdo a los derechos humanos’, declaró Fadul. Por otra parte, negó que sea necesario considerar la posible construcción de un muro en la frontera. “No estamos hablando de muro o no muros, el único muro es la ley”, afirmó.