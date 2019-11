$!“Falla en un algoritmo”, entre anomalías detectadas en resultados electorales en Bolivia

Entre las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) que desde el pasado 1 de noviembre evaluaba el proceso de votaciones en las elecciones de Bolivia hasta el pasado fin de semana, se cita servidores no previstos como parte de la infraestructura tecnológica del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), inconsistencias de actas con número de ciudadanos sufragantes, así como que la información de transcripción después de la cuestionada interrupción del conteo, estuvo controlado por “alguien externo”.

La evaluación que hicieron 36 expertos de 18 países también encontró “falla en un algoritmo de cálculos denominado “flat computado”, y que “se accedió directamente a la Base de Datos sin pasar por la aplicación” para modificar informaciones de las actas.

“La auditoría OEA detectó que el flujo de la información de transcripción, tras la interrupción fue redirigido a un servidor (BO20) que no pertenecía a los previstos para el TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) en la nube, ni a los equipos físicos de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información (DNTIC). Sumado a esto, no era controlado por la empresa auditora, ni funcionarios del SERECI (Servicio de Registro Cívico) ni técnicos de la DNTIC sino por alguien externo. No figura en los informes que nos entregó el tribunal, y todos los actores omitieron su existencia hasta ser detectado por los auditores de OEA”, indica la auditoría.