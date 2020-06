$!Falta de datos no permite comparar concentración del polvo del Sahara

No es inusual que llegue a la República Dominicana varias veces al año una nube de polvo proveniente del Sahara. Lo impactante de esta ocasión es la densidad de dicha nube que arropa desde hace varios días al país.

Puerto Rico informó que no había sido afectado por una nube tan densa desde hace 50 años. En la nación dominicana no se puede hacer esa precisión, ya que no se cuenta con parámetros para determinar la magnitud de la concentración con años anteriores.

Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), apuntó que en el país se le ha dado más seguimiento a la nube de polvo desde que los satélites meteorológicos ofrecen imágenes que permiten ver el desplazamiento de dichas partículas.

"Nosotros no tenemos un dato específico para comparar", señaló.

La ingeniera civil dijo que ella, de manera personal, y ya que tiene muchos años en la Onamet, puede hablar de que en el país no se había observado una concentración tan espesa del polvo del Sahara en décadas, aunque no pudo precisar a cuántos años se refiere.

Por lo general, las partículas que llegan al país son de 50 micrones por metros cúbicos, pero en esta ocasión se habla de 200.