$!Falta de parqueo incrementa robos en autos Ciudad Colonial

El cierre del parqueo municipal de la calle José Reyes y el tímido patrullaje de la Policía Nacional contribuyen con el aumento de los robos de retrovisores, baterías para automóviles, neumáticos y otros objetos en la Ciudad Colonial, según informaron residentes en el lugar.

Vecinos coincidieron en que desde que la Alcaldía cerró el parqueo de la José Reyes por problemas estructurales, el 24 de junio pasado, se han incrementado los robos de piezas de vehículos debido a que mucha gente que se parqueaba en el lugar, ahora dejan sus carros en la calle, facilitando las condiciones a los ladrones.

Rita Almonte, dirigente de la Junta de Vecinos del Carmen, explicó que otra de la causa es que hay muy poca vigilancia de la Policía, (los grises), y destacó el trabajo que hacen los agentes de Politur, que aunque están dedicados básicamente a la protección de los turistas, también enfrentan a los delincuentes.

Indicó que el recién inaugurado parque de la Atarazana queda muy lejos y que al parecer el precio no es muy asequible, por lo que muchos propietarios dejan sus vehículos en plena calle.

“Uno está pagando carísimo el parqueo de allá debajo de la Meriño y a veces lo pone aquí como puede porque ahora no hay parqueos, la gente está dejando los vehículos en la calle, eso es un desastre y entonces se roban las baterías, eso es verdad”, aseguró.

También Julio Alfonseca, de la junta de Vecinos Puerta de la Misericordia, dijo que hace un mes atrás se producían muchos robos de retrovisores y otros elementos de los vehículos, pero que ya la situación está controlada en esa zona, gracias al trabajo del coronel Brito, de Politur.

“Había un problemita que tenía la situación difícil, pero el coronel ha reforzado y en mi área yo te puedo decir que la cosa esta controlada, no se está viendo robo de espejos ni de baterías, ni de carros, ni siquiera que se estaban metiendo en las casas por arriba, eso se frenó y te puedo decir que esas cosas han mejorado muchísimo hasta ahora”.

Una señora residente en la calle 19 de marzo de nombre Isis se llevó recientemente una gran sorpresa cuando salió de su casa y encontró su vehículo sin las cuatro gomas. Le habían robado los cuatro neumáticos, al parecer en horas de la noche mientras dormía.

Ruth Gesualdo, otra dirigente de junta de vecinos de Ciudad Colonial, manifestó que la gente de Politur está haciendo su trabajo, pero no así los policías grises, que son los responsables de evitar los robos.

“Cuando están llevando retrovisores, baterías y cosas, Polituir puede asistirnos, puede ayudarnos, pero realmente esa no es su obligación y ellos lo hacen, porque no podemos decir que no lo hacen, porque sería yo injusta, yo soy cristiana, decir que no nos están apoyando, ellos nos están apoyando, pero el asunto es que si están las instituciones unidas y con la policía gris mejor”.