$!Familiar de pediatra asesinada en Bella Vista creen aprovecharon descuido

Al sobrino de anciana asesinada en Bella Vista dice le preocupaba la seguridad de su tía, por lo que la llamaba cuatro veces al día para asegurarse de que estaba bien.

Cándido Santos, único pariente de Angelina Mercedes de los Santos Johnson, de 83 años, y que regresó de Estados Unidos, donde reside para encargarse de los funerales de la pediatra retirada, dijo que como se ha dicho hasta ahora cree que alguien accedió desde un vecindario ubicado detrás de la residencia aprovechando que ella tenía las puertas abiertas para penetrar a la vivienda.

“Yo siempre hablaba con ella. Yo hablé con ella en la mañana. Yo la llamaba en la tarde, y la llamé cuando iba a salir del trabajo para avisarle que iba a salir tarde, y como no contestó el teléfono, entonces me cansé de llamarle y llamarle, y finalmente los vecinos de aquí de las Soluciones (un taller contiguo a la vivienda) me hicieron el favor de mirar y tocarle, y como no abrió les dije que llamen a la Policía” expresó de los Santos, al lamentar que estaba aquí en mayo, y que viene cuatro veces al año y pretendía venir, pero cuestiones de trabajo se lo habían impedido.

“Este vecindario es un problema. Por aquí hay muchos ladrones, por eso ella vivía encerrada. Mira la casa es una fortaleza, ella vivía con todas las verjas cerradas todo el tiempo. El problema es que ella se descuidaba al mediodía al darle a comer a esos animales que ella tenía. Unas palomas”, indica.

Mientras se dirigía a la funeraria donde hace los arreglos correspondientes al cadáver para su sepultura, lamentó que Angelina haya muerto en esas circunstancias e informó que el sepelio se realizará este viernes en el cementerio Cristo Redentor.

Sobre las investigaciones, dice que están en curso, pero hasta ahora no le han dicho nada concreto.