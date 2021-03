$!Feministas exigen aprobar aborto en sus tres causales frente al Palacio Nacional

Por cuarto día consecutivo, un grupo de mujeres pertenecientes a la Colisión por los Derechos y la Vida de las Mujeres, en conjunto con otras organizaciones, se encuentra acampando frente al Palacio Nacional para exigir que se incluya el aborto con sus tres causales en el nuevo Código Penal.

Las manifestantes advirtieron que no se retirarán del lugar hasta que se apruebe esta medida, debido a que no permitirán que se promulgue una ley que obligue a niñas y mujeres a dar a luz. Además, expresaron que el Estado está faltando a su compromiso de garantizar los derechos constitucionales a la vida, la salud y la integridad de las mujeres al no aprobar su petición.

“El presidente de la República, Luis Abinader, tiene la obligación de cumplir con la Constitución que establece el derecho a la vida de las personas, y en este caso, estamos hablando de la vida de la mujer”, explicó Victoria de la Rosa, representante del Foro Feminista.

En este sentido, Rosa Hernández, pidió que tomen como ejemplo el caso de su hija, Rosaura Almonte (Esperancita), quien padecía leucemia y perdió la vida en el año 2012 ante la imposibilidad de practicarse un aborto en el país.

“Yo perdí a la única hija que tenía, porque los médicos no le aplicaron el tratamiento de quimioterapia que necesitaba para salvar su vida por cuidar un mes de embarazo. Tenía 16 años” relató a Diario Libre.

Hernández declaró que se mantendrá luchando por su hija y las demás mujeres que se ven obligadas a dar a luz, porque no pueden practicarse un aborto seguro en República Dominicana.