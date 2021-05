$!Fidel Santana considera su pasado en un partido político no lo inhabilita ser defensor del pueblo

El aspirante a defensor del pueblo, Fidel Santana, aseguró este jueves que no tiene militancia en partido político alguno, por lo que no tiene impedimento para ser electo a ese cargo.

“El debate en relación a si se es político o no me parece que no tiene relación con el perfil que actualmente ostento. Así como el ciudadano tiene derecho a vincularse a cualquier partido que entienda de su conveniencia también el ciudadano tiene el derecho a renunciar y yo renuncié, por tanto, yo no tengo militancia política”, sostuvo Santana.

En su participación en la entrevista para la elección del defensor del pueblo ante la comisión especial del Senado apoderada del estudio de las ternas, Santana manifestó que en septiembre pasado renunció a su militancia partidaria mediante una comunicación que depositó ante la Junta Central Electoral (JCE).

“En 45 años de vida pública y activa en los movimientos sociales estuve vinculado a un partido político desde el 2011 hasta el pasado septiembre de 2020, es decir que alrededor de ocho años. En septiembre hice una carta de renuncia a mi partido, hice pública mi renuncia a nivel del país, deposité esa comunicación también en la JCE”, indicó.

Sostuvo que si se entiende la política como “el ámbito de los asuntos públicos, todos los ciudadanos" son políticos por definición.

“Cuando usted es un político partidista usted asume parte de una ideología de una estructura organizativa que opera coherente en función de determinaciones de sus organismos de dirección y el político ciudadano se maneja en base a los principios de civilidad y al respeto por las leyes y la Constitución. En ese sentido, yo siempre me he considerado un político ciudadano, aunque una parte de mi vida estuve como político partidista”, consideró.

En septiembre pasado, Santana renunció a su condición de presidente y militante del partido Frente Amplio, asegurando que su dimisión estaba motivada en el hecho de que en marzo del 2020 había culminado el período para el cual fue seleccionado como presidente de la organización, por lo cual consideró que debía contribuir a la renovación del liderazgo de dicha entidad.

Santana sostuvo que de ser electo como defensor del pueblo, la entidad estará regida por la investigación y lo primero que haría es un estudio profundo de la realidad carcelaria del país.

Dijo que realizará visitas periódicas a los centros penitenciarios y creará mecanismos para recibir denuncias sobre las situaciones en esos recintos.