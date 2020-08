$!Figuras internacionales ponderan designación Jatzel Román en MIREX

Tras la designación del joven Licenciado Jatzel Román como Viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios en el Ministerio de Relaciones Internacionales por parte del Presidente Luis Abinader, diversas figuras del ámbito político internacional han expresado su satisfacción, ponderando de manera positiva al nuevo funcionario. Ex mandatarios, líderes de opinión y representantes de organismos internacionales han resaltado la experiencia del reconocido analista y dirigente político, destacando su participación en espacios de discusión internacional.

“Felicitaciones en nombre de la Internacional Demócrata de Centro (IDC) a Jatzel Román por su nombramiento como Vicecanciller de República Dominicana. Mucha suerte y éxitos en su gestión.” puso en su cuenta de Twitter el ex Presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango (‪1998-2002‬), quien en 2016 fue Jefe de Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los comicios dominicanos de ese año.

“Excelente designación por parte del Presidente dominicano, Luis Abinader de Jatzel Román como Viceministro de Relaciones Exteriores. Su liderazgo en la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia ha dejado una huella extraordinaria.” Expresó en sus redes el ex Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño (‪2009-2013‬).

“El joven abogado Jatzel Román ha sido nombrado Vicecanciller de Relaciones Exteriores en la República Dominicana. Es todo un triunfo del pensamiento liberal (En el sentido europeo del término). Se ha comprometido (Y lo hará) a servir con honor y honradez.” Fueron las palabras del destacado escritor y periodista cubano, Carlos Alberto Montaner.

De igual forma han enviado mensajes el Canciller Federal de Austria, Sebastian Kurz; el ex Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, el ex Presidente de Bolivia, Tuto Quiroga; la Jefa de Gabinete de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Olinda Salguero; la Unión Internacional Demócrata de Jóvenes (IYDU); el partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU); la Fundación Konrad Adenauer y el World Movement for Democracy entre otros.

Román fue designado mediante el decreto 354-20, emitido el martes 18 de agosto integrándose al equipo que encabeza el Canciller Roberto Álvarez Gil y los Viceministros José Julio Gómez Beato, Hugo Rivera y Carlos de la Mota.