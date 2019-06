$!Fiscalía de El Salvador investiga fundación que promueve Ciudad Mujer en República Dominicana

“Muestra de ello es la aplicación de Ciudad Mujer en República Dominicana –cita el periódico-. En febrero de 2016, la vicepresidenta de ese país, Margarita Cedeño, expresó al periódico Diario Libre que para realizar el proyecto, en julio de 2015 firmaron un acuerdo, pero no con la SIS, sino con la Fundación Plenus: ‘(Un acuerdo) mediante el cual, el país recibió asesoría y asistencia técnica para adaptar el modelo que se lleva a cabo en El Salvador a la realidad del país y lograr el empoderamiento de las mujeres dominicanas’ ”.

De acuerdo a una serie de reportajes publicados por el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica, no fue directamente el Gobierno salvadoreño o la Secretaría de Inclusión Social (SIS), en teoría dueño y ejecutor del programa desde 2011, que ayudó a estos países con la aplicación, sino la Fundación Plenus, una organización privada creada en 2013, pero que habría operado con bienes y fondos del Estado.

La Fiscalía General de El Salvador investiga el accionar de la Fundación Plenus , una organización no gubernamental constituida por la exprimera dama de ese país, Vanda Pignato, que es objeto de escrutinio tras haber promovido el modelo Ciudad Mujer en países como la República Dominicana, y alegadamente “cobrar por consultorías y manuales” para ese programa hechos con bienes y fondos públicos.

Fiscales de la Unidad de Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía General de El Salvador, allanaron las instalaciones que legalmente aparecen registradas como la sede de operaciones de la Fundación Plenus, así como un centro de llamadas, una base de archivos y otras oficinas pertenecientes a la SIS, como parte de las investigaciones que se realizan para establecer supuestos nexos entre la institución pública y la organización no gubernamental.

La Fiscalía trata de verificar los posibles delitos que Pignato y otros funcionarios de la SIS habrían cometido al valerse de información y bienes públicos de Ciudad Mujer para crear manuales que luego vendieron en el extranjero a través de la Fundación Plenus.

Con los registros en la SIS y en la Fundación Plenus busca información para la investigación que mantiene abierta por un posible caso de lavado de dinero y activos.

Después de 12 días de allanamiento, la Fiscalía entregó ayer las instalaciones de la SIS. German Arriaza, director contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, declaró que decomisaron 475 pruebas dentro de la SIS que servirán para un futuro proceso judicial relacionado con la institución.

Denuncias ciudadanas alertaron a las autoridades de la existencia de documentos públicos, pertenecientes a la SIS, que estaban tirados y destruidos en un basurero cercano a la residencia presidencial.

La defensa

La exprimera dama de El Salvador ha asegurado que su fundación no vendió el proyecto Ciudad Mujer, pero sí algo parecido.

"(Plenus) no relacionó las consultorías y sus productos al programa Ciudad Mujer, sino a un sistema de prestación de servicios. El nombre que finalmente cada país decidiera darle al sistema de servicios propuesto no estaba en manos de la fundación. La Fundación Plenus no ha trabajado el proyecto Ciudad Mujer, sino la promoción de conocimientos y políticas públicas orientadas a desarrollar sistemas de atención a mujeres, entre otros aspectos", expuso Pignato, de acuerdo al periódico La Prensa Gráfica.

En noviembre de 2014, Pignato presentó en la República Dominicana su experiencia en el modelo Ciudad Mujer. Fue invitada al país por la vicepresidenta Cedeño. Durante un almuerzo-conferencia titulado “Realidades sobre la situación de la violencia contra las mujeres y propuesta de abordaje integral”, desglosó los resultados de la aplicación de Ciudad Mujer en El Salvador.