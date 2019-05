“Francis no estaba por pelear”, la visión de Espaillat Nanita sobre Caamaño

¿Cuándo entra Caamaño?

“Pero él no era una pieza estable. Yo llegué a la convicción, y viendo el testimonio de Claudio (Caamaño), en el libro que escribió, y además por lo que yo viví y he relatado muchas veces, de que Francis oscilaba mucho, pasaba de una posición a otra y llegué a la conclusión, viendo el libro de Claudio donde dice que estaba bajo medicación, digo: ¡Ah!, pues él era bipolar”.

“En esa tarde, que fue cuando ellos, tanto Francis como Hernando Ramírez, fue el día que supuestamente Hernando Ramírez tenía ataque de hepatitis y que Molina tuvo que sustituirlo por Francis. Nosotros no sabíamos, pero lo dice Claudio en su libro. Dice que Francis amaneció el martes 27 en la Embajada de El Salvador, asilado. Francis no estaba por pelear. Y nosotros no sabíamos, cuando Molina lo designa en lugar de Hernando Ramírez, que salía de estar asilado”.

“Si te lees aquí (muestra el libro Juan Bosch Documentos inéditos de la Revolución de Abril de 1965, de Cándido Gerón) el testimonio de cómo Montes Arache, que se entera, estando allá en el frente de batalla en el Puente, que Caamaño y Hernando Ramírez estaban en la Embajada de Estados Unidos el martes 27, porque estaban decididos a no echar la batalla y querían que el embajador norteamericano interviniera y no lograra que San Isidro detuviera el bombardeo”.

“Él me dice que salió muy frustrado de la Embajada Norteamericana. Le digo: ‘Francis, nosotros tenemos la responsabilidad de continuar lo que el pueblo ha asumido como suyo, no desperdiciemos, Francis, esta es nuestra responsabilidad’.

“Ahí Molina se dio cuenta, y dijo: ‘pues ya yo no soy Presidente, porque si este es mi jefe militar y en lugar de estar ahí en el frente, en el campo de batalla, está en la embajada americana´, pidiendo cacao, como se dice en buen dominicano, `entonces, yo ya no tengo ejército´ y entonces salió a verse con el embajador”.

Delator

Otro acontecimiento que cita Espaillat Nanita, esta vez basado en un testimonio de Donald Reid que se recoge en el libro de Gerón, que atribuye a Francis Caamaño haber delatado el movimiento que buscaba reponer a Juan Bosch en el poder.

En la entrevista que Gerón le hace al Reid Cabral y que transcribe en su libro, éste declara que se enteró del movimiento “por una visita que me hace el coronel Caamaño a mi casa y me dice que hay un malestar dentro de las Fuerzas Armadas... Yo le pedí a él que si había algún malestar me gustaría hablar con alguno de los que estaban en esa situación para conocer la razón porque yo no la veía”.

Reid Cabral dice que eso fue un sábado 16 o 17 de abril y que a la semana siguiente le extrañó cuando surge la situación, también dice que no conocía muchos datos, porque los detalles los recibió de él, que no le dijo quienes estaban envueltos.

“O sea, que cuando yo me reunía con Francis Caamaño, él iba...”, se lamenta Espaillat Nanita, aunque Donald Reid cree que se trataba de un gesto de buena fe de Caamaño en un intento de buscar un acercamiento entre los bandos.

Espaillat Nanita en cambio, entiende que fue el pago de un favor que Francis le debía a Donald Reid quien, durante un conflicto por corrupción que se dio a lo interno de la Policía Nacional, éste gestionó su transferencia al Ejército.

“Yo tuve que reunirme tres veces con Francis Caamaño antes de que él consintiera en participar con los demás militares del movimiento, pero había transgredido gravemente la confianza porque había delatado el movimiento”, comenta con aire de decepción el arquitecto.