Francisco Céspedes: éxitos y anécdotas en el TN; realiza homenaje a Johnny Ventura

El cantautor Francisco (Pancho) Céspedes se reencontró con el público dominicano en un concierto que estuvo matizado por anécdotas, risas y famosas composiciones.

“Ya no es lo mismo” es el nombre del show que presentó la noche de este viernes 8 de octubre en el Teatro Nacional.

Pancho, como es conocido de cariño, se hizo acompañar de talentosos cantautores dominicanos: Badir, quien fue el telonero, Pablo García y Pavel Núñez, además del reconocido músico cubano Carlos Luis, quien emocionó a la audiencia con un aura de trovador junto a su guitarra.

A las 8:44 de la noche el cantautor Badir dio una probadita de su propuesta musical que vino para quedarse. “Duele que me duela”, “Regálame un minuto más”, “Temprano”, entre otras canciones de su repertorio fueron interpretadas.

Luego apareció en escena Pancho para dejar inaugurada la noche bohemia. Vestido de conjunto azul claro y con tenis, ese aire jovial y al mismo tiempo de muchas experiencias vividas a sus 65 años permaneció todo el recital.

Esto, sumado al humor cubano y a sus dotes de bailador. Siempre estuvo en contacto con el público, como si estuviera en un salón pequeño de "tu a tú" al punto de que llamó a un amigo que estaba entre el público y ese le respondió: "Sí, Pancho".

Homenaje a Johnny Ventura

Las lágrimas afloraron entre los presentes durante el homenaje al fenecido artista dominicano Johnny Ventura, que partió de esta tierra el pasado 28 de julio a los 81 años.

Céspedes, como un espectador más se sentó en un espacio del escenario a ver un video de un testimonio de Ventura realizado en una conferencia llamada "El secreto de la vida".

Luego de ver en pantalla grande al "Caballo Mayor" narrando cómo superó la pobreza, todo lo que vivió en su infancia y la manera en que logró sacar a su madre adelante y convertirse en una gran estrella, acto seguido Pancho comenzó a cantar con voz entrecortada "¿Dónde está la vida?".

"Gracias por todo lo que nos dio. Un beso siempre, Johnny Ventura", dijo el cantautor dejando claro que estará vivo en nuestros corazones.

En el Teatro Nacional estaba su viuda, Josefina Flores (doña Fifa" junto a dos de sus hijos.

Los aplausos fueron en su honor por varios minutos.

Boleros y trova

“Vida loca”, “Pensar en ti”, “Todo es un misterio”, “Nadie como tú” no faltaron en el concierto, temas que conquistaron el corazón de los románticos.

La espontaneidad lo identificó. Trajo ese aire cubano y recordó aquellos días en La Habana, Cuba, y su época de jovenzuelo cuando sacaba a las muchachas a bailar.

El músico trajo el tono tropical a la noche con "Oye mi clave".

Lo siguiente fueron más éxitos: "Todavía", "Remolino" y "Se me antoja".

Con su voz ideal para el jazz y el blues echó mano de un tema en inglés, "You are so beautiful".