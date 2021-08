Franklin García Fermín sobre becas a hijos de funcionarios: "Tienen derecho"

El ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, justificó este martes las becas que esa entidad otorga a los descendientes de funcionarios, de los que dijo que tienen los méritos y el derecho.

El funcionario declaró que desde la gestión pasada hay una resolución que otorga beneficios marginales a los servidores públicos del Mescyt, en la que se establece que los hijos tienen derecho a una beca.

Si hay un reglamento no se puede violar, dijo García Fermín, y agregó que si no cumple con los méritos, entonces no se puede entregar el beneficio.

Manifestó que el Mescyt ha firmado acuerdos con la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público para impartir a sus miembros dos programas doctorales.

En septiembre 2020, en Santiago, García Fermín precisó que no iba a otorgar becas a hijos de funcionarios ni empresarios, porque estos "pueden comprar una universidad si quieren".

Sin embargo, al ser cuestionado sobre el cambio de parecer, aclaró que "si es un funcionario y tiene el derecho, yo no le puedo quitar el derecho".

Aumento en nómina

Sobre la nómina de la institución, el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) expresó que en julio 2020, cuando llegó al Mescyt, había 1,149 empleados, quienes cobraban en conjunto RD$48,794, 293.

Mientras que la nómina de mayo 2021, la entidad tiene 1,064 empleados, que devengan un total RD$49,227, 293, para un aumento de RD$433,000, el cual se debe una reclasificación salarial, expresó el titular.

García Fermín hizo las declaraciones previo a la reunión de ministros y directores con el presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional.