Franklin Rodríguez favorece transparencia en DNI

El senador de la Fuerza del Pueblo por San Cristóbal, Franklin Rodríguez, declaró que favorece toda iniciativa legislativa que busque fortalecer la transparencia, el régimen de consecuencias y que los procesos de investigación se realicen respetando las libertades públicas y las leyes.

El legislador se refirió al proyecto de ley que busca transformar y regular la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).

Al cuestionársele sobre la práctica del espionaje precisó que en un país democrático no debe existir.

“Por el contrario, nosotros creemos que bajo las circunstancias del gobierno de Luis Abinader no creemos que hay razones para tratar de perseguir como ocurría en el gobierno anterior”, manifestó.

Ante una pregunta periodística, expresó que no tiene conocimiento que él haya sido víctima de espionaje.

“Bueno, que yo sepa no y además yo no tengo nada que esconder y en un momento determinado enfrentamos a un gobierno que era del propio partido al que pertenecía y si me investigaron, si hubiesen encontrado algo extraño, les puedo asegurar que lo hubiesen sacado”, analizó.

Mientras que su compañero de partido y senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, dijo que estaba muy de acuerdo con el referido proyecto de ley y cuestionó que existan demasiadas nóminas en los organismos investigativos del Estado.

“Aquí lo que hay es demasiadas nóminas sin justificación y por donde quiera te sale un millón de personas que son de instituciones de servicios de inteligencia (del Estado) y no hacen ningún servicio de inteligencia y lo que son unos bulteros”, expresó.

Lamentó que mientras eso sucede en el país se registran asaltos y atracos y otros actos delincuenciales.

Al ser cuestionada sobre el tema la senadora perremeísta por Puerto Plata, Ginette Bournigal, expresó que ese proyecto de ley para reformar y regular el DNI hay que analizarlo muy bien en el Congreso Nacional.

Argumentó que por esa razón no se quería adelantar referirse al tema.

Sin embargo, destacó que en todos los estados del mundo existe una agencia de investigaciones.

En ese sentido precisó que “todos los estados tienen derecho a tener un organismo de investigación”.