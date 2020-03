$!Fundación “Sanar una Nación” ratifica compromiso con la salud de niñas y mujeres

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la desnutrición en mujeres durante el embarazo, debido a una dieta inadecuada, aumenta el riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y defectos congénitos en el feto. El organismo agrega que deficiencias de micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo, pueden ocasionar complicaciones en el embarazo, poniendo en peligro a la madre y a la criatura.

Mejorar la nutrición y la salud de las niñas, adolescentes y mujeres vulnerables es un compromiso que cada año renueva la alianza de responsabilidad social empresarial Sanar una Nación, mediante la entrega de medicamentos, alimento fortificado e insumos médicos, que son distribuidos a través de una red de más de 100 instituciones aliadas en todo el país.

María Domínguez, de 18 años, fue una de las 34,587 adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes apoyadas por Sanar una Nación en 2019, específicamente con la entrega de alimento fortificado para la obtención de micronutrientes y vitaminas. “Salí embarazada, y a los tres meses el doctor me dijo que tenía anemia, y que mi bebé y yo estábamos bajo peso. Como estaba muy preocupada, acudí a la Fundación La Merced, y me entregaron el alimento fortificado de Sanar una Nación. Empecé a consumirlo, y mi niño y yo empezamos a recuperar nuestro peso. Volví al hospital y el doctor me dijo que mi bebé estaba bien, estaba sano, y cuando di a luz mi hijo nació de siete libras y sin problema”, afirma la joven, quien reside en el municipio Santo Domingo Oeste.

La desnutrición es la causante de cerca de un tercio de las muertes infantiles en el mundo. Un ser humano saludable aprende más, es más fuerte, más productivo y está en mejores condiciones de romper el ciclo de pobreza y hambre para desarrollar al máximo su potencial, asegura la OMS.

Sanar una Nación está integrada por las empresas Grupo Rica, Grupo Popular, Grupo Ramos y Grupo Universal, junto a la organización internacional sin fines de lucro CitiHope Relief & Development y la agencia de publicidad Pagés BBDO, ha entregado más de 9,000 millones de pesos en alimento fortificado, medicamentos e insumos médicos en los últimos siete años, que se traduce en más de cuatro millones de tratamientos médicos.