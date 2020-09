$!Genera malestar designación de Luis Marcell Ricart en el Teatro del Cibao

La designación de Luis Marcell Ricart como director del Gran Teatro Regional del Cibao generó malestar a lo interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como entre los gestores culturales de Santiago.

El disgusto se debe a que el nuevo incumbente del escenario más importante que tienen los artistas cibaeños reside en Santo Domingo y no ha realizado vida social con los sectores artísticos y culturales de Santiago.

El gestor cultural Máximo Vega cuestionó si es que en Santiago no hay personas con la capacidad y el prestigio para ser directores del Gran Teatro del Cibao.

“Porque traerse una persona desconocida, que pertenece al sector cultural o artístico, de Santo Domingo, como que uno no lo entiende bien”, expresó Vega.

Instó a los santiagueros a pronunciarse al respecto para que no sigan imponiendo personas de otras provincias en instituciones locales.

El periodista especializado en arte, Ney Zapata, hizo un llamado a la ciudadanía para no permitir la designación de Ricart en el Teatro del Cibao.

“Señores debemos empoderarnos como santigueros y decirle al Ministerio de Cultura que no aceptamos la designación de un director para el Gran Teatro que no sea de Santiago y que no conozca la idiosincrasia de una hidalga ciudad como somos”, indicó.

Aseguró que en Santiago hay personas valiosas que pueden desempeñar esa función con decoro, conocimientos, preparación académica y sobrada capacidad gerencial.

“Levantemos la voz y digamos no a esa imposición de alguien que no nos representa”, puntualizó

Zapata invitó a los santiagueros a activar sus redes y mostrar su repudio y a rechazar esa designación.

En conversaciones con dirigentes del PRM, quiénes pidieron hablar bajo el anonimato, se quejaron porque la ministra de Cultura juramentó en Santo Domingo a Luis Marvel Ricard sin que el presidente Luis Abinader haya emitido un decreto realizando su designación.

Luis Marcell Ricart fue juramentado ayer por la ministra de Cultura, Carmen Heredia en un acto en el que también tomaron posesión de sus cargos otros funcionarios.