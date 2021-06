$!General retirado Lluberes Montás defiende procedencia de US$6.4 millones sustraído en asalto a su villa

El general retirado Salvador Lluberes Montás, (Chinino), exjefe de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional, dijo que los 6.4 millones de dólares que afirma le fueron robados en febrero de este año por un grupo de hombres que lo asaltó en su villa en Casa de Campo, en La Romana, son el producto de décadas de trabajo y negocios que había realizado en Estados Unidos, específicamente en proyectos de construcción en Miami, .

“Ese dinero eran 40 años de mi vida, de labor, de trabajo y de ahorro hechos mano a mano, honesta y honradamente, sin haber hecho nunca nada deshonesto. Siempre fue honrosamente concebido”, expresó Lluberes Montas al responder preguntas al respecto durante una conversación con el general retirado Rafael Betances Nivar.

Lluberes Montás sostuvo que guardaba el dinero en su residencia, en varias cajas fuertes, porque llegó a desconfiar del sistema bancario nacional. “Ellos abrieron (las cajas fuertes) y se llevaron el dinero que había. Realmente había US$ 6,400,000 de 40 años de ahorros de mi vida entera; y no tan solo de ahorros, sino que yo también había hecho negocios en los Estados Unidos de ventas de casas y apartamentos en los que me había ganado unos dólares”, afirmó.

Cinco detenidos

Pese a que la Policía Nacional solo ha confirmado el apresamiento por el caso de un hombre identificado como Jean Rodríguez (El Bori), Lluberes Montás dijo tener información de que son cinco los detenidos, entre los que señala a un trabajador de su confianza, al que acusa de haberse combinado con otros hombres para perpetrar el robo. Se recuerda que en asalto Lluberes Montás (Chinino) fue amordazado y golpeado.

El abogado del detenido Jean Carlos Rodríguez, Ulises Aquino Franco, sostuvo que su defendido no está involucrado en el hecho y que vincularlo con el caso lo podría generar “un destape de una olla de grillos alrededor de ese exgeneral”, sin especificar a qué se refería.

El asalto

La noche del pasado 9 de febrero, un grupo de hombres penetró a la villa del exgeneral Salvador Lluberes Montás en La Romana, los cuales lo golpearon y cargaron con más de 6 millones de dólares, joyas, armas de fuego y otras pertenencias, según trascendió. En ese momento se informó que las cámaras de seguridad de complejo no registraron la salida del vehículo, que la persona que se encarga de asistir al ex general se había retirado ya y que los asaltantes despojaron del arma del seguridad apostada en la residencia

Por el momento no se ha recuperado el dinero.