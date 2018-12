Gobernador de La Romana le desbarata casucha a un haitiano que hizo en puente

El gobernador de La Romana, Teodoro Ursino Reyes, desbarató con sus propias manos una casucha a un nacional haitiano, la cual había armado en un puente peatonal de esa demarcación. El hecho fue grabado en un vídeo, que circula en las redes sociales.

El puente está frente al estadio de béisbol Francisco Micheli.

El funcionario expulsó del lugar al hombre en presencia de dos efectivos de la Policía Nacional, los cuales posteriormente lo ayudaron en la acción. Al tiempo que le desmontaba su “casa” le decía: “alé, alé”, expresión que se usa para espantar a alguien de un lugar.

“Yo no tengo que ver con esa vaina, tantos lugares que hay y porqué tiene que venir para este puente”, le dice cuando el hombre le reclama por su accionar.

“Este país no puede seguir así, quita todas esas cosas de ahí, alé, alé, alé, tenga meta to’ su vaina y se va, se va, yo no sé, si tú no sabes español mejor todavía, sino te voy a mandar para Migración, yo no tengo nada que ver con esa vaina”, exclamaba mientras desenredaba las cuerdas de la especie de tienda de campaña que había armado el haitiano.

El hombre comienza a recoger sus enseres, compuestos de mudas de ropas, bultos y diversos galones, y dice unas palabras en su idioma.

Posteriomente al lugar llega un militar y saluda al gobernador y comienzan a hablar del hecho.