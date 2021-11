Gobernadora de Samaná dice “hará una fiesta” por cada muerto de COVID19 no vacunado

La gobernadora de Samaná, Elsa de León, mostró la indignación que siente ante las personas que se niegan a vacunarse contra el COVID-19, al punto que dijo que “hará una fiesta” por cada persona no vacunada que muera de la enfermedad.

“Yo soy de la que digo que, por cada muerto, de ahora en adelante, de Covid que no se haya vacunado por a hacer una fiesta”, acotó mientras critica duramente a las personas que se niegan a vacunarse.

Sus declaraciones están circulando en un video en las redes sociales. En el material, la funcionara deplora la actitud contra la vacuna, especialmente de algunos religiosos.

“La secta religiosa, que yo no sé qué religión es que predican, que no se quieren vacunar, tienen una resistencia y yo los invito a que cambien de actitud y que asistan a los centros de vacunación porque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, cumplido y hay vacunas suficientes. Yo no entiendo cuál es la negativa de ciertas personas, que no solo es que ellos no se quieren vacunar, sino que llevan una campaña negativa para que la persona no se vacune”, significó.

Invitó a esas personas a visitar los centros de vacunación. “Yo no entiendo cuál es la negativa de ciertas personas, que no solo es que ellos no se quieren vacunar, sino que llevan una campaña negativa para que la persona no se vacune, sería bueno que depongan de esa actitud, que asistan a los centros de vacunación, que cuando ellos estaban pequeños lo vacunaron y no preguntaron, lo bautizaron y no preguntaron y por qué ahora, si tenemos una pandemia y existe una vacuna, no se quieren vacuna”.

Dijo, además, que el Gobierno ha realizado una gran inversión para adquirir las vacunas y proteger a la población de la enfermedad.

Con el tema de la vacuna el gobierno no ha bajado la guardia, quienes han bajado la guardia y están desafiando a la pandemia son los ciudadanos”, adujo.

La funciona informó que en Samaná ha habido un aumento de los casos, “inclusive hay varios muertos de Covid, específicamente en la zona del Limón”.