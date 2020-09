$!Gobierno cubrirá 50% de reservas en boletos aéreos de nueve mil asientos en rutas adicionales

Como una manera de incentivar la reactivación total del sector turismo en el país, el Gobierno dominicano se compromete a cubrir el 50% del costo de llegada de nueve mil turistas adicionales a los que tienen previstos los turoperadores.

Durante una rueda de prensa en la que no se ofrecieron mayores detalles sobre el particular, David Collado, ministro de Turismo, anunció que para tales fines ha sostenido conversaciones Alex Zozaya, CEO de Apple Leisure Group, una de las más grande turoperadoras. Dijo que si los operadores venden ese monto, el Estado no tendrá que incurrir en gastos.

“Hemos tenido conversaciones con los más grandes turoperadores, como es el caso de Alex Zozaya con quien estamos cerrando una negociación con todo el sector privado. Se están garantizando de aquí a diciembre 9,000 asientos adicionales que serán cubiertos el 50% por el Ministerio de Turismo y el 50% por el sector privado, pero si llenamos esos nueve mil asientos adicionales a las rutas que ya tenemos el sector público no tendrá ningún riesgo, ni ningún costo”, expresó el ministro.

Destacó que República Dominicana es el país que tiene la mejor oferta para la reactivación de sus actividades en medio de la pandemia del coronavirus puesto que incorpora un seguro de salud en donde el turista que se contagia con COVID-19 en el país, tendrá cobertura de todos sus gastos médicos, así como de la estadía en el territorio nacional fruto del tratamiento que se le vaya a aplicar y las ofertas de aviones que están haciendo.

El presidente de la República, Luis Abinader, destacó también que la Junta de Aviación Civil ya tiene aprobados 1,176 reservas de vuelos chárter que vienen al país por posibles reservas en hoteles.

“Lo que podemos decir es que ya los turoperadores se están arriesgando y también las líneas aéreas de chárter y ese riesgo en parte, como dijo David, un 50 por ciento lo está asumiendo el Gobierno para las reservas de hoteles que vienen”, refirió el primer mandatario.

El gabinete de turismo dijo que a partir del 15 de septiembre, momento en que se pondrá en marcha el plan de recuperación del turismo dominicano, ya hay líneas aéreas que se han comprometido en aumentar la cantidad de vuelos semanales que tienen hacia este país.

“No hay nada que hayamos dejado nada al azar. Está todo debidamente coordinado”, dijo Collado al referir que la próxima semana desde el ministerio se anunciarán unos paquetes y ofertas con las cadenas de hoteles.