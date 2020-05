$!Gobierno desplegará aplicación para rastrear contactos de coronavirus y otras buenas noticias

La vacuna, llamada NVX-CoV22373, está siendo probada con unos 130 participantes sanos de entre 18 y 59 años en dos lugares no precisados en Australia.

‘Estamos deseando poder compartir los resultados en julio y, si son prometedores, iniciar rápidamente la fase segunda de este ensayo’, indicó en un comunicado Stanley C. Erck, presidente y consejero delegado de Novavax.

Andrea Bocelli dona su plasma para investigación tras padecer coronavirus

El tenor italiano Andrea Bocelli tuvo la enfermedad del COVID-19 pero solo padeció síntomas leves, al igual que su esposa y dos de sus hijos, según reconoció hoy martes a la salida del hospital de Pisa (norte), al que acudió para donar plasma.

El artista se hizo las pruebas el pasado 10 de marzo y dieron un resultado positivo, pero fue prácticamente asintomático, solo con algunas décimas de fiebre, declaró a los medios.

‘Honestamente, cuando he descubierto que lo tenía, me he lanzado a la piscina porque estaba bien’, señaló.

Con él resultaron positivos su esposa, Veronica Berti, y dos de sus hijos, Amos y Matteo, pero ninguno sufrió síntomas de relevancia, según detallan los medios locales.