$!Gobierno dispondrá de unidades móviles para vacunar a la población

No se puede ir casa por casa

Sobre el pedido de algunos sectores de llevar la vacuna casa por casa, el titular de Salud Pública aclaró que esto será imposible, debido a que afectaría la cadena de frío de los fármacos, y, además, hay que cumplir con los 15 minutos de vigilancia luego de suministrarse la dosis anticovid.

Y sobre la solicitud de otros sectores para que se prohíba la entrada a lugares públicos a personas que no se quieren vacunar, Rivera dijo que el Estado no ha decidido nada en cuanto a eso, y puntualizó: “Nosotros lo que podemos es comunicar, ofrecer, irte a buscar a la casa y darte todas las condiciones, pero no podemos obligar a las personas".

Al 31 de mayo, el Plan Nacional de Vacunación había abarcado a 3,223,950 han recibido la primera dosis, y 1,087,424 la segunda, y sigue la llegada de dosis para inocular a la población.