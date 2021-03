$!Gobierno tiene presupuestado el proyecto de construcción de verja perimetral en la frontera

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó este lunes que está debidamente planificado y presupuestado el proyecto anunciado por el presidente Luis Abinader para la construcción de una línea divisoria entre República Dominicana y Haití y que incluirá todos los “medios físicos y tecnológicos” para controlar las ilegalidades que ocurren en la frontera entre ambos países.

“Sí, (la propuesta) está debidamente planificada y presupuestada. No me pida ahora mismo que dé los montos exactos de los recursos, porque como tienen diferentes aristas; no soy yo el más indicado para responder con detalles particulares”, sostuvo el funcionario.

En el discurso de rendición de cuentas, el presidente Abinader anunció que, en la segunda mitad de este año 2021, el Gobierno empezará a construir en la línea divisoria entre ambos países y que las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad combinarán los medios físicos y tecnológicos e incluirán una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto.