Gonzalo a perdedores de las primarias: “Aquí tiene cada quien su espacio”

Tras ser juramentado como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones de 2020, Gonzalo Castillo , invitó la tarde de este jueves a los precandidatos que no resultaron ganadores en la contienda a unirse a la organización para lograr un amplio triunfo en la próximas elecciones generales.

“Saludos también a los compañeros y compañeras que compitieron limpiamente, pero que en esta ocasión no resultaron favorecidos. A todos ellos les digo aquí cada quien su espacio en las grandes tareas y acciones que emprenderemos, aquí está su partido que los valora y cuenta con todos y todas. Confío en que seguiremos trabajando de la mano como un solo cuerpo, como siempre lo ha hecho el PLD”, dijo.

También los invitó a que sigan trabajando juntos “de la mano, como lo ha hecho siempre el PLD”.

Castillo dijo que ahora el partido de gobierno tiene un gran reto y es lograr ganar las elecciones del 2020 con una “amplia ventaja”. Además, proclamó que el PLD es el “único partido” que tiene la capacidad de gobernar el país garantizando el desarrollo que necesita.

“En cada una de las posiciones y demarcaciones geográficas que vamos a competir debemos hacer sentir la fuerza imparable del Partido de la Liberación Dominicana”, proclamó mientras era aplaudido por los presentes en el acto, efectuado en un hotel capitalino.

Agregó: “Ahora debemos hacer un trabajo de gran importancia, trabajar sin descanso para demostrarle una vez más a la gente que estamos aquí para ellos, para serviles, para ayudarles y para resolver sus problemas”.

“Voy a recorrer el país entero”

Dijo que para lograr eso, necesita que el partido y sus dirigentes trabajen juntos y señaló que él se ha propuesto recorrer todo el país para hacer contacto personal con la gente, “como le enseñó el presidente Danilo Medina”.

“Yo me he puesto como meta recorrer cada rincón del país con ese objetivo, voy a ir primero a escuchar admitiendo que eso es lo primero que debe hacer un servidor público y voy a regresar después, como me enseñó el presidente Medina, a llevar propuestas y cumplir todos los compromisos”, subrayó.