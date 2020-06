$!Gonzalo Castillo ayuda a 14 dominicanos a regresar desde Boston

“Reunir familias en tiempos difíciles me llena de satisfacción. Un avión de Helidosa trajo a un grupo de 14 dominicanos más de la diáspora, incluyendo a personas delicadas de salud y personas muy adultas que deseaban volver desde Boston a su país. No detendrán mi solidaridad”, expresó Castillo, a través de un comunicado de prensa.

El candidato presidencial afirmó que la crisis del COVID-19 tomó desprevenidos a muchos dominicanos, dejándolos varados en otros países y por eso no detendrán su programa de solidaridad para continuar uniendo familias. “No me voy a quedar de brazos cruzados mientras pueda ayudar a los que más lo necesitan”, dijo.

Explicó que la diáspora dominicana diseminada por todo el mundo es tan importante como los ciudadanos que viven aquí. “Y aunque la oposición quiere prohibir los vuelos humanitarios y la repatriación de quienes necesitan volver por problemas económicos o de salud, no me detendrán. Ayudaré a los dominicanos de aquí y de la diáspora. No podrán prohibir la solidaridad”, enfatizó el candidato oficialista.

Los 14 dominicanos de la diáspora llegaron en una aeronave de su empresa, Helidosa Aviation Group, y fueron recibidos en el aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, de El Higüero, por Diego Prida, director de Operaciones de dicha empresa.

El comunicado indica que a través de Helidosa, Castillo ya ha traído varios vuelos humanitarios de apoyo a la diáspora dominicana desde New Jersey, Puerto Rico, Boston, Panamá, Nueva York, la isla Turcas y Caicos, Orlando y Brasil, quienes han solicitado su ayuda para retornar a República Dominicana.