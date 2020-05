$!Gonzalo mandará a buscar a Chile joven que exclamaba que no la dejaran morir

Isabela Tejada, la dominicana que está varada en Chile y que llorando clama en un video que no la dejen morir y su deseo de retornar a la República Dominicana, fue contactada este martes por Gonzalo Castillo, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien le prometió que la traerá de vuelta a su tierra.

Tejada tiene cáncer y emigró a Chile en busca de un mejor empleo para tratar su enfermedad. Es madre de cuatro hijos, que dejó al cuidado de su madre.

Castillo habló por teléfono con la mujer y le dijo que en tres o cuatro días la enviaría a buscar, al igual que a otros dominicanos que se encuentran varados en Chile y que también están enfermos.

“Isabela, ¿cómo tú estás?, me ha llegado tu video por los medios y las redes, pero tranquila, no llores, yo te voy a mandar a buscar a Chile, dame tres o cuatro días para organizar. Yo sé que hay otros enfermos que me han dicho allá también y una persona que está en silla de ruedas que no puede caminar. Yo quiero el listado de los que están enfermos y el que está en la silla de ruedas, que yo los voy a mandar a buscar a todos, necesito todos los nombres”, dijo Castillo en la conversación.