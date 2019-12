Greta Thunberg se une a activistas por el clima en Madrid

'No creo que nadie me haya visto”, escribió. “De todas formas, ¡es genial estar en España!' .

Por otra parte, una alianza de estados, ciudades, instituciones académicas y empresas de Estados Unidos abrieron el viernes su propio espacio en la COP25 para demostrar que, pese a la decisión de Washington de retirarse del Acuerdo de París, muchos estadounidenses siguen comprometidos con los objetivos del pacto.

Elan Strait, responsable de la iniciativa “We Are Still In' (“Seguimos dentro”) del grupo conservacionista World Wildlife Fund, explicó que el movimiento es “un parche a corto plazo no solo para reducir esas emisiones de dióxido de carbono sino también para animar a los responsables políticos a preparar el terreno para futuros logros”.

“Y esto, con independencia del color del gobierno que esté en el poder”, agregó Strait.

Según los organizadores, más de 3.800 organizaciones y empresas, el equivalente al 70% de la producción económica de Estados Unidos y alrededor de la mitad de las emisiones del país, se han unido a la iniciativa.

Jordans informó desde Berlín.