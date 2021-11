$!Grupos que se proclaman “nacionalistas” habrían llevado machetes para impedir protesta de cañeros

El lunes pasado, el mismo grupo de extremistas acudió ante el llamado de HaitianosRD y el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores , quienes protestarían contra las medidas migratorias del presidente Abinader con el apoyo de los cañeros. Debido a su actitud hostil, la Policía no los dejó salir del mismo lugar.

Los uniformados no dejaron a los cañeros salir hacia la Plaza Patriótica Presidente Profesor Juan Bosch porque allí les esperaba un grupo de nacionalistas que supuestamente estaban armados con machetes y cuchillos para impedirles protestar, según narró Jesús Núñez, presidente de la Unión de Trabajadores Cañeros. Pasado el mediodía todavía cuatro patrullas permanecían custodiando a los cañeros.

Los nacionalistas, entre los cuales se encuentra el Movimiento G-10 y Antigua Orden, no niegan su disposición a la violencia. “No se lo mandamos a decir con nadie, nosotros estamos dispuestos a lo que sea. ¿Ellos tienen machetes? Está bien, vengan”, advirtió Many Solano, del Movimiento No Tenemos Miedo. Alegan que “ningún haitiano tiene derecho a protestar frente al Palacio Nacional”, y que deben hacerlo en la Embajada de Haití en Santo Domingo.