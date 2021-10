$!Grupos rechazan que se mantenga criminalización del aborto en el Código Penal

Los grupos a favor de la despenalización del aborto bajo tres causales en República Dominicana rechazaron este miércoles que siga en el Código Penal la criminalización de la interrupción del embarazo.

El Movimiento Tres Causales, la Coalición por el Derecho a la Vida y la Salud de las Mujeres, RDesdeTODES y el Foro Feminista Magaly Pineda intuyen que la comisión bicameral presentará un informe en el que se mantenga la penalización absoluta del aborto, no se proteja contra la discriminación y será "protector" de la corrupción en la función pública.

"Todos los cambios que en este Código se reclaman deben estar dirigidos a asegurar las bases normativas de derechos ciudadanos, cuyas violaciones constituyen delitos", expresaron. Por declaraciones de diputados que forman parte de la comisión bicameral se dio a conocer que las tres causes quedarán fuera de la modificación al Código Penal.

"Nueva vez expresamos que la ley no debe impedir a las mujeres el derecho a decidir si mantener o no un embarazo cuando su vida está en peligro. La ley no puede imponer condiciones de tortura por un embarazo inviable ni puede obligar a las mujeres a mantener un embarazo resultado de una violación", detallaron.

El conjunto también expresó que no aceptarán formulaciones que signifiquen retrocesos frente a derechos establecidos en el mismo Código Penal como la tipificación del delito de violencia verbal, la reducción de penas en casos de violencia de género y de agravantes en casos de agresión sexual, así como retroceso respecto a las personas de la comunidad LGTBIQ.

De igual forma, dijeron que es inaceptable la eliminación de la imprescriptibilidad de la corrupción en la función pública. Reclamaron la consideración de pasible de delitos a los partidos políticos.

Las organizaciones llamaron a los legisladora modificar el informe se la comisión, rectificando en lo referido a los temas que plantearon. "De lo contrario, serán responsables de las graves consecuencias en la vida y la salud de las dominicanas", advirtieron.