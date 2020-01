Guaidó y decenas de diputados opositores retoman control del Congreso venezolano

El líder opositor Juan Guaidó y varias decenas de diputados lograron el martes ingresar al palacio legislativo y recuperaron el control de la Asamblea Nacional luego de que se instalara una directiva paralela integrada por desertores del bloque opositor.

Tras forcejear con efectivos de la Guardia Nacional que custodiaban el lugar, el opositor logró pasar la reja que rodea al palacio legislativo. Hubo empujones en las escaleras de acceso al edificio antes de que pudieran llegar hasta el hemiciclo.

Una vez en el interior y tras cantar el himno nacional Guaidó tomó el control de la Asamblea y sostuvo que “la violencia no va a vencer.... Venezuela está primero que todo. Dios bendiga a estos diputados valientes que no se dejan chantajear” y dio inicio a la sesión. Poco después fue cortado brevemente el suministro eléctrico en el hemiciclo, constató The Associated Press.

La sesión encabezada por Guaidó, empero, continuó en medio de la penumbra apenas con la luz de las linternas de los teléfonos móviles.

Guaidó había partido de la sede del partido Acción Democrática, ubicada en el norte de la capital, en una camioneta mientras que los demás legisladores se trasladaron en cuatro autobuses.