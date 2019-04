Guerra sicológica: la otra arma de EEUU cuando intervino Dominicana en 1965

Los volantes también contenían nombres de aquellas personas que, según las fuerzas extranjeras, son comunistas. Uno de esos nombres es el de José Israel Cuello, quien hoy, 54 años después, recuerda como un hecho jocoso una de las anécdotas de aquellos momentos. “Un día caminaba por la avenida Duarte y comenzaron a caer las hojas. Una persona que recogió uno (de los volantes) me dijo: ´Mira uno ahí´. Era yo (se ríe). Seguí caminando, él lo estaba diciendo en chanza, no era que me estaba persiguiendo, solo que me reconoció (ríe)”.

Fidelio Despradel, otro de los que aparecían en las listas de los “comunistas”, cuenta en su libro Fidelio, Memorias de un Revolucionario, Tomo II, cómo su esposa Olga, que aprovisionaba de alimentos a algunos de los combatientes en la denominada Zona Constitucionalista, dejó de llevarles comida porque “el comando norteamericano distribuyó un pequeño afiche con su foto, impartiendo instrucciones de que si la identificaban, la detuvieran y avisaran al Comando de las tropas invasoras”.

Despradel señala que un afiche similar aparecía con la foto suya y de Fafa (Rafael Taveras), otro de sus compañeros del Movimiento 14 de Junio, una de varias fuerzas civiles y políticas que se sumaron a apoyar la acción de los militares constitucionalistas.

En la edición de febrero de 1966 de la revista Military Review, publicada por el Ejército de los Estados Unidos, dos autores reseñan que el entonces presidente Lyndon Johnson ordenó que los infantes de marina y las tropas aerotransportadas entraran en el área asediada por la guerra en Santo Domingo. Pero estaba la necesidad de explicarle esa acción a la población para hacerle saber “el deseo” de su país “de ayudarlos” y la “necesidad de orden” y de “garantizar un gobierno que represente la voluntad del pueblo”.