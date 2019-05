$!Habitantes de la Ciénaga y los Guandules exigen una digna reubicación; marchan hasta el Palacio Nacional

Una amplia comisión de los barrios La Ciénaga y Los Guandules de la zona norte del Distrito Nacional marchó la mañana de este miércoles desde el puente Juan Bosch hasta el Palacio Nacional para exigir al presidente Danilo Medina el respeto al derecho a la vivienda.

Los protestantes se quejaron de que, en los desalojos que lleva a cabo la Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos (Urbe) en la ribera cercana a esos barrios, se hacen en violación a sus derechos y que los montos consignados, tanto para inquilinos como para propietarios, son injustos.

"El Gobierno no está cumpliendo con los acuerdos que se les prometió a los moradores de La Ciénaga y Los Guandules debido a que los montos para desalojarnos no alcanzan para comprar una nueva casa y rehacer nuestras vidas”, expresó Cristobalina Álvarez de 46 años, una de las casi 400 personas que hasta el momento has sido desahuciados.

Dijo que a los que viven alquilados le dan 250 mil pesos y 350 mil y a los dueños de casa 150 mil. “En algunos casos ofrecen hasta 21 mil pesos por nuestras casas y yo me he negado a firmar un contrato que ellos quieren obligarnos a firmar”, dijo Virgilio Rodríguez, propietario de una casucha en Los Guandules, a orillas del río Ozama.

“Para qué dan veintiún mil pesos, mejor que me la tumben conmigo adentro. Nosotros apoyamos el proyecto, pero exigimos pagos o reubicación justa, deben ser más conscientes y más considerados”, enfatizó Rodríguez, al exigir frente a la Casa Presidencial que las autoridades le reubiquen con dignidad.

Julio Moreno Adón, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Ciénaga, organización que agrupa unos 60 establecimientos, que también serán desalojados, dijo que Urbe aún no se ha sentado hablar con ellos y que a los dueños de colmados y almacenes solo le están ofreciendo 250 mil pesos, dinero que no les alcanza ni para mover la mercancía.

Se quejaron de las presiones a que son sometidos, pues dicen que a los dueños de casa e inquilinos que no firmen el contrato de desalojo les rebajan 50 mil pesos del monto establecido.