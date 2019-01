$!Haitianos regresan y continúan las deportaciones de indocumentados

Las autoridades de Migración destacadas en esta provincia prosiguen deportando diariamente a decenas de ciudadanos haitianos como parte de los operativos que se realizan en diferentes localidades de la República Dominicana para detectar la presencia de extranjeros indocumentados.

Con el incremento de los servicios por parte de las Fuerzas Armadas Dominicanas para impedir el paso de ilegales y el contrabando de mercancías, cada vez se les hace más difícil a los ciudadanos sin documentos burlar la vigilancia que hay en toda la franja fronteriza con el vecino país de Haití.

Tradicionalmente ciudadanos haitianos que laboran en la República Dominicana con documentos legales aprovechan el feriado de fin de año para visitar a sus parientes, lo que mermó notablemente el año pasado.

Autoridades de Migración destacadas aquí confirmaron que en los últimos dos días aumentó considerablemente la cantidad de ciudadanos haitianos que fueron devueltos a su nación por no tener el carnet de regularización o cartas de ruta autorizadas por las autoridades diplomáticas tanto haitianas como dominicanas. “Todo aquel que presente sus documentos en orden no tendrá problemas aquí para cruzar la frontera de ambas naciones”, observó un informante diplomático dominicano que solicitó no ser identificado. Precisó que las relaciones entre las autoridades dominicanas y las haitianas son normales.