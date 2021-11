Hipólito Mejía dice no temer a la delincuencia porque anda con “tres coroneles y siete ametralladoras”

“A mí no me pasa nada porque yo ando con tres coroneles y siete ametralladoras. A mí es difícil que me pase nada”, así se expresó el expresidente de la República, Hipólito Mejía, al manifestar que es difícil que la delincuencia que azota a la República Dominicana llegue a su puerta.

Aseguró que cuenta con las armas y seguridad suficiente para salir ileso de esta practica delictiva o de raterismo.

Recomendó a los periodistas cuidarse ya que no tienen garantizada su seguridad. “A usted cuídese que lo pueden secuestrar”, dijo al periodista que le abordó.

Valora como positiva las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis de Haití.

“Yo apoyo todo lo que dijo Luis Abinader”, sostuvo el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).