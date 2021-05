$!Hombre asegura ha quedado varado en el Teleférico de Puerto Plata en dos ocasiones

El profesor puertoplateño Víctor Reyes asegura que para él no se aplicará el dicho popular de que “a la tercera será la vencida”. Y es que el también abogado de 37 años sostuvo que, contando el incidente del pasado domingo, ha quedado varado en dos ocasiones en el Teleférico de Puerto Plata.

Reyes contó a Diario Libre que, en la primera ocasión, ya hace más de un año, el equipo técnico del atractivo turístico tardó entre 15 a 20 minutos para rescatarlo. Mientras que el pasado domingo tardaron más de 16 horas para ser auxiliado.

“Conmigo no se va a dar el dicho, ya que no creo que me vuelva a subir al Teleférico”, aseguró.

Ese nuevo episodio fue traumático no solo por el tiempo que duró varado, sino porque le tocó vivirlo junto a sus hijas de 11 y 10 años de edad, así como con su madre de 74.

Contó que vivió momentos de mucha tensión y preocupación mientras se encontraban suspendidos en el aire.

El abogado y profesor dijo que lo más difícil fue mantener a las niñas en calma.

Víctor García junto a otras 31 personas quedaron varados en las dos cabinas del Teleférico de Puerto Plata debido a una avería en las poleas de esa plataforma. El incidente ocurrió a las 2:00 de la tarde del dominio y fueron rescatados próximo a las 6:00 de la mañana del lunes.

El país se mantuvo en vilo durante las más de 15 horas que duró el proceso de rescate de las 32 personas.