Hombre con discapacidad física se desnuda en reclamo del pago de sus prestaciones laborales

Un hombre con discapacidad física se desnudó este lunes en forma de protesta, frente a la Dirección Regional de Educación 07 de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, luego de ser desvinculado en diciembre del año pasado de la escuela Padre Brea, donde laboró como portero durante seis años.

Dijo que tomó la decisión impulsado por los problemas económicos que tiene y para ver si el presidente de la República, Luis Abinader y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, lo ayudan con su situación.

“Tengo demasiadas deudas y llevo cuatro meses dando vueltas. La directora de Educación me tiene de aquí para allá, ni me cancelan, ni me reponen. Todos los meses me mandan al banco y cuando voy no tengo nada depositado en mi cuenta”, declaró.

“Señores de Educación, ya me cansé. Me reponen o me dan mis prestaciones”, decía el cartel que portaba el señor con que cubría la parte inferior de su cuerpo.

Otro caso

El pasado 08 de marzo, una mujer protestó desnuda frente al Palacio Nacional en demanda del pago de sus prestaciones laborales, luego de ser cancelada del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

La fémina fue detenida por una patrulla de la Policía Nacional y conducida al destacamento de San Carlos.

Posterior al hecho, la MOPC informó que pagó las prestaciones laborales a Wendy Josefina Hernández.

La entidad comunicó que el dinero fue depositado por concepto del pago de sus vacaciones no disfrutadas, según la Ley 41-08 y, de la indemnización por el tiempo que prestó servicio.