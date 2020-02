$!Hombre critica a Huchi Lora por no agradecer al 9-1-1 y las redes se lo comen vivo

Ir por lana y salir trasquilado, es un viejo refrán que bien podría aplicarse a un hombre que acudió a las redes sociales para acusar a Huchi Lora de no ser agradecido con el Servicio Nacional de Emergencias 9-1-1 luego de ser asistido cuando sufrió la caída.

El caso le sucedió a Abraham E. Fortuna Terrero, quien a través de su cuenta de Twitter @abrahamfortuna, reclamó a Luis Eduardo Lora, nombre real del periodista y conductor de televisión, que no agradeció el efectivo y rápido servicio recibido de parte del personal de 9-1-1 cuando sufrió el accidente y fue asistido. También le decía que había sido atendido sin importar su simpatía política.

“Me informan q a los 10 minutos de la mala caída de sus pies del Sr. Lora, el servicio 911 llegó a su residencia y sin preguntar color de partido ni si era o no opositor, se le brindó la asistencia necesaria igual q a cualquier otro dominicano”, fue el post publicado.

Sus palabras no cayeron nada bien a los internautas, que de inmediato comenzaron a aclararle que ese era el deber del 9-1-1 y que el servicio es para todos los ciudadanos, porque es pagado con los impuestos de todos.

“Cómo tenía que ser, pues no le estaban haciendo un favor ni compartiendo la misericordia del director de ese organismo. Es igual con las calles asfaltadas, las aceras limpias o los puentes bien hechos: así debe ser porque su costo se paga de nuestro trabajo”, le contestó José Luis Mendoza (@JLMendoza).

“Es su labor” dijo Edgar José (@EdgarJo00631410) , a lo que Fortuna Terreno adujo: Y por ser su labor no ameritaba un agradecimiento!!!

La cosa no paró ahí y hasta la figura del presidente de la República salió a relucir en los argumentos.

“Eso no fue con el dinero de Danilo que se hizo, fue con el dinero de cada uno de los dominicanos”, planteó Orlando Abreu (@Orlando83583156).