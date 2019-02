Hombre lobo real: niño de 13 años sufre una condición rara que cubre su rostro de cabello

El niño Lalit Patidar, de 13 años, de Ratlam, en el estado indio central de Madhya Pradesh, nació con hipertricosis congénita o lo que se le conoce como el “síndrome del hombre lobo”, reportó el medio Barcroft TV en uno de sus videos de “Nacido Diferente”.

La condición incurable causa cantidades anormales de pelos finos de hasta 5 cm de largo para crecer en la cara, los brazos y otras partes del cuerpo de una persona.

Lalit, quien es exitoso y popular en la escuela, dice que generalmente acepta su apariencia, pero los extraños a veces lanzan piedras y lo llaman “mono”.

A pesar de su condición, el adolescente dice que sueña con convertirse algún día en policía y “encarcelar a todos los ladrones y delincuentes”.

Lalit dijo: “Nací con mucho pelo en la cara y esto me hace diferente”.

“A veces desearía ser como otros niños, pero no puedo hacer mucho al respecto”. Me he acostumbrado a lo que soy, y por lo general me siento cómodo conmigo mismo”, expresa.

La madre de 42 años de Lalit, Parvatibai, cuida de una familia de 14 en su casa, incluidas las cinco hermanas de Lalit.

Ella expresó: “En la primera media hora después del nacimiento de Lalit, me sorprendió ver su cuerpo cubierto por una extraordinaria cantidad de cabello”.

No se sabe cuántas personas padecen este tipo de trastorno extraño, pero las estimaciones en línea sugieren que solo unas 50 personas han sido diagnosticadas en el mundo.

El padre de Lalit, un cultivador de apio y ajo de 45 años, Bankatlal dijo: “Cuando Lalit tenía dos años, lo llevé a un gran hospital en Baroda donde un equipo de médicos lo examinó. Después de examinarlo, me dijeron que no hay cura para eso, pero si encuentran alguna cura, me informarán”.

Los niños en la escuela de Lalit han aceptado su aspecto y él es inteligente y atlético.

El director de la escuela, Babulal Makwana cuenta que “Lalit ha sido mi alumno durante dos años. Es bueno en los estudios y se destaca en los deportes. Él es muy popular en su clase y todos le quieren.”

“Inicialmente, cuando vino a mi escuela, la gente se sorprendió, pero ahora todo el mundo está acostumbrado a él y nadie lo trata de manera diferente”, dijo Makwana.

Sin embargo, Lalit ha recibido un tratamiento más dañino en público, especialmente cuando sale de la aldea donde vive.

“A veces, cuando estoy en una ciudad ocupada, la gente viene y me mira fijamente”, dijo. “Algunos incluso me llaman mono”, agrega.

“Ha habido ocasiones en que otros niños me lanzan piedras y me llaman nombres. Pero mi familia y mis amigos vienen a mi rescate y me defienden durante tales incidentes”, expresó el niño.

“A veces deseo someterme a una cirugía para deshacerme del exceso de cabello porque quiero ser amigo de todos” y dice que no deben dudar en jugar con él.

Pero a pesar de los contratiempos, Lalit es optimista sobre su futuro y tiene ambiciones de unirse a la fuerza policial.