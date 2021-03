Hombre rompe con un bastón cristal del vehículo de un conductor

Un hombre visiblemente airado en la vía pública rompió el cristal del vehículo de otro conductor con un bastón de hierro, en un hecho ocurrido en la avenida Luperón del Distrito Nacional.

Junto al video de la agresión que circula en las redes sociales hay dos imágenes de un escrito, donde la persona afectada relata su versión del incidente.

“Yo voy en mi carril bajando la Luperón después de la Plaza de la Bandera, me doy cuenta que el chofer del carro marca Sonata viene haciendo rebases temerarios, él se metió delante frenó de golpe con intenciones de que yo me le estrellará en la parte trasera, pero yo frené al instante y solo le topé su bumper, sin rayarse ni nada, narró la persona no identificada en la publicación que circula.

Indicó que cuando llegó al semáforo, el chofer del Sonata se desmontó con un bastón de metal y le preguntó que si se iba a detener, a lo que respondió que sí, pero cuando cambiara el semáforo que en ese momento estaba rojo.

“Le dije que cuando cambiara nos orillamos, pero no se esperó a que a que el semáforo cambiara, tal como se puede apreciar en el video, el semáforo continuaba rojo y el procedió a romperme el cristal delantero”, contó.

Expresó que lo único que le pasó por su mente fue grabar la escena y no pudo percatarse del número de la placa del vehículo de su agresor.

“Yo abrí la puerta a reclamarle porque me rompió todo el cristal y el intentó subirse en el bus a darme con el tubo y yo me defendí. Luego de eso él entró a Delta Comercial a hacer un show mediático y a hacer creer que yo era el culpable, pero les mostré el video donde se ve la agresión de su parte”, mencionó.