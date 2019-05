$!Hotel donde turista dice que fue agredida hablará este viernes

El resort Majestic Elegance, ubicado en Punta Cana, se pronunciará este viernes sobre la denuncia de una turista estadounidense de que fue agredida brutalmente en el lugar, el cual aseguró no se hizo responsable de la situación.

Laura Sánchez, del departamento de Comunicaciones del resort, dijo a Diario Libre que desde el departamento Corporativo están preparando la respuesta.

“Nuestro director de marketing mañana (viernes) va a dar todas las informaciones necesarias, o sea, nuestro departamento de Comunicación se pronunciará en el día de mañana. Ahora mismo nosotros no podemos pronunciarnos hasta tanto no lo hagan del Corporativo, Y mañana va a hacerlo, o sea, que mañana tendrán respuestas a todo lo que necesiten”, explicó al ser contactada por este medio para obtener su versión de la denuncia de Tammy Lawrence-Daley.

Agregó: “Mira, todo se está haciendo desde el Corporativo, con lo cual mañana será, que en todo caso, podrían ustedes encontrar las informaciones y yo podré responder temas”, adujo al ser cuestionada en torno a la forma y hora en que harían llegar la información a los medios.

De acuerdo a la turista de 51 años, fue agredida en el referido resort en enero de este año, fecha en que viajó junto a su esposo, sus hijo y unos amigos, a los cuales identificó como Diane y James.

En su denuncia, publicada en su cuenta de Facebook, Lawrence-Daley dijo que casi murió producto de los golpes que recibió, los cuales la dejaron inconsciente por ocho horas. Indicó también que permaneció cinco días en un hospital donde fue operada. Se quejó de que el complejo hotelero no se había hecho responsable de los gastos médicos y tampoco le reembolsaron el dinero de su alojamiento. Su denuncia fue acompañada de dos fotografías, una de las cuales la muestra con la cara hinchada y amoratada por los golpes.

“Por favor, por favor no camines sola. Estos ataques ocurren con mucha frecuencia y los delincuentes NO están siendo procesados ​​a pesar de que se encuentran pruebas. Las víctimas no reciben compensación médica, ni de dolor y sufrimiento, y los centros turísticos no se hacen responsables”, acotó en su cuenta.

En su relato, la dama señaló que fue agredida por un hombre con uniforme del resort y que las investigaciones de las autoridades no arrojaron ningún resultado.