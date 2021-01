$!Hotel Meliá realizará pruebas gratuitas COVID-19 a sus huéspedes en México y RD

Meliá Hotels International anunció que en los diez hoteles que opera en México y República Dominicana ofrecerá pruebas gratuitas de antígenos COVID-19 a aquellos huéspedes que regresen a su país de residencia.

Con esta prueba, que podrá realizarse en los propios hoteles, la hotelera quiere facilitar el proceso a los huéspedes que requieran una prueba COVID-19 negativa para regresar a sus países de residencia.

Los huéspedes podrán coordinar y programar su prueba de antígenos COVID-19 en el proceso de check-in en el hotel.

Se requerirá que todas las pruebas se realicen 72 horas antes de la salida para que los resultados estén disponibles el día de regreso (aplicable solo a reservas de un mínimo de tres noches). En el caso de que el país de residencia de algún huésped requiera una prueba de tipo PCR, el hotel lo facilitará, concertando para sus huéspedes una cita para realizar la prueba en un centro local.

Los hoteles participantes son, en República Dominicana: The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, Paradisus Palma Real, Meliá Caribe Beach Resort y Meliá Punta Cana Beach Resort; en México: Paradisus Playa Del Carmen, Paradisus Cancún, Paradisus Los Cabos, ME Cabo, Meliá Cozumel, Meliá Puerto Vallarta.