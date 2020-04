$!Iglesia Católica: “corrupción y clientelismo se hacen presente en momentos de emergencia

En la primera palabra: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen" (Lucas 23,34), el sacerdote Fray José Hernando declaró que “vivimos como verdaderos paganos. Una sociedad en la que discrimina”.

“Codicioso de ganancias aprovechamos cualquier situación, aunque sea emergencia como esta (el COVID-19) para ganar dinero nosotros o nuestro grupo, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa, no nos hemos detenido ante los concejos y sugerencias, no nos hemos despertado ante las injusticias de nuestra sociedad, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo”, enfatizó.

"Considero que no se han tomado las medidas necesarias para lidiar con el estado de emergencia en el que se encuentra el país. “Hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo, padre perdónanos”, declaró Hernando.