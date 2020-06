$!Iglesia evangélica fija posición sobre elecciones del 5 de julio

El obispo nacional de la Iglesia de Dios en República Dominicana, Mauro Antonio Vargas, dijo este lunes que la entidad que representa no tiene ni ha hecho compromisos políticos con ninguna de las organizaciones que participarán en los comicios del 5 de julio próximo.

El representante de la denominación evangélica sostuvo que su administración, el comité ejecutivo y asesores respetan el derecho y el compromiso personal, no ministerial, asumidos por las personas en apoyar o no a un candidato en específico, siempre y cuando no comprometan los intereses de la organización evangélica.

Mediante una nota de prensa, Vargas manifestó que ningún pastor de la organización está facultado para realizar acuerdos con ningún partido político o candidatos en nombre de la iglesia evangélica.

También aclaró que la iglesia está abierta a escuchar a los candidatos y sus respectivas propuestas electorales, y a ofrecerles asesoría pastoral a cualquier aspirante que lo requiera, a fin de encaminar sus pasos hacia un ejercicio responsable del poder, agrega el comunicado.

“Los pastores deben trabajar en el discipulado, la formación de valores éticos y morales, para que puedan, por sí mismos, hacer una lectura crítica de la realidad mostrando siempre el amor, la solidaridad, y siguiendo el ejemplo de Jesucristo”, añadió.

Hizo un llamado al pueblo dominicano para que se mantenga en oración y prudencia para que los resultados de las elecciones sean “el de la voluntad de Dios y de la responsabilidad de cada ciudadano” al ejercer el derecho al voto, según la nota de prensa.

¨Él es quien cambia los tiempos y las edades; quita reyes y pone reyes; da sabiduría a los sabios, y conocimiento a los entendidos. Dios bendiga la República Dominicana”, concluyó Vargas.