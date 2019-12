$!Incendio en Las Vegas deja seis muertos y 13 heridos

LAS VEGAS (AP) — Un incendio ocurrido el viernes antes del amanecer en un edificio de apartamentos de Las Vegas causó la muerte de seis personas, y varios de los ocupantes se vieron obligados a saltar por las ventanas para escapar del humo, dijeron las autoridades.

Según investigadores, el fuego comenzó cerca de la estufa de un apartamento del primer nivel y los residentes les indicaron que no había calefacción en el inmueble de tres niveles, ubicado a pocas manzanas del distrito de entretenimiento donde está la calle Fremont, en el centro de Las Vegas.

Los habitantes del lugar dijeron que se despertaron cuando alguien golpeó a sus puertas alrededor de las 4 de la mañana.

Para cuando Matthew Sykes había terminado de vestirse para huir, humo negro espeso inundaba un extremo del pasillo en el segundo nivel, igual que el cubo de las escaleras, impidiéndoles cruzar a él y su esposa.

“Todo el lugar se convirtió en una gigantesca nube negra de humo, no se podía bajar las escaleras”, declaró Sykes a The Associated Press.

Los bomberos que llegaron atendieron a las personas lesionadas y utilizaron escaleras para rescatar a otras que saltaban desde las ventanas o colgaban de ellas, dijo el portavoz del departamento de bomberos Tim Szymanski. “Lo primero en lo que uno piensa es: debemos salvar a esas personas. Una caída desde 16 pies (5 metros) o desde más alto puede ser fatal”.

Trece personas resultaron lesionadas, principalmente por inhalación de humo, aunque algunas víctimas también sufrieron fracturas, incluida una que se rompió las piernas y posiblemente la espalda, dijo Szymanski. Se desconocía de momento si algunas de las personas fallecidas habían saltado desde las ventanas. Ningún bombero resultó lesionado.

La causa del incendio al parecer fue accidental y el fuego se mantuvo básicamente contenido en un apartamento del primer nivel, donde había comenzado en la zona de la estufa, dijo Szymanski.

Algunos de los habitantes damnificados dijeron que habían estado utilizando las estufas de sus apartamentos para calentarse porque el inmueble carecía de calefacción, agregó.

Davenport informó desde Phoenix. El periodista de The Associated Press, Marc Levy, en Harrisburg, Pensilvania, contribuyó a este despacho.