$!Informe de EEUU sobre Libertad Religiosa revela acciones del Gobierno frente a comunidades cristianas

El informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre “Libertad Religiosa Internacional”, revela que en agosto el presidente Luis Abinader dividió los deberes del director de la oficina ejecutiva a cargo del alcance a la comunidad cristiana, en un director para supervisar los avances de la religión protestante evangélica y un segundo director para la iglesia Católica.

El documento agregó que los funcionarios de la Embajada estadounidense alentaron a la administración del mandatario a unirse a los Estados Unidos para reafirmar los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluida la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Otro de los puntos que abordaron fue que algunos miembros de grupos no católicos dijeron que no aprobaban la preferencia del Gobierno por la Iglesia católica, la falta de protección legal explícita para las iglesias más allá de lo que disponía la constitución y el tratamiento de las iglesias no católicas como organizaciones no gubernamentales (ONG).

Según representantes de grupos no católicos, un proyecto de ley para registrar y regular las entidades religiosas, si se aprueba, podría reducir lo que caracterizaron como un trato desigual de los grupos religiosos.