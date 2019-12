$!Infotep certifica primer grupo de mujeres en Cuidados a la Primera Infancia

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), en convenio con la Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia (Digepep), graduaron este martes a un primer grupo de 86 mujeres certificadas en Cuidadoras de niños y niñas en la Primera Infancia, bajo los lineamientos del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI).

Para tales fines, el director general del Infotep, Rafael Ovalles, deploró la violencia de género y valoró al grupo de graduadas como entes capaces de insertarse a la productividad sin requerir apoyo masculino.

Ovalles comentó: “Las mujeres están en esas estadísticas porque dentro del círculo de la violencia se dejan atropellar porque supuestamente no tienen un medio de subsistencia o de vida. Pero ahora no están dependiendo de un hombre o un monstruo, si no que dependen del conocimiento que cada día sea más productivo y más fuerte”.

“Muchas de ustedes o quizás todas son madres y comprenden ahora mejor que ayer la importancia que tiene la primera infancia y los cuidados que la pongan a salvo de riesgos en su desarrollo. Ustedes hoy son ciudadanas en capacidad de defender los Derechos de la Niñez hacia una vida de bienestar y libre de violencia de cualquier tipo”, indicó el director general.