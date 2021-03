Inicia el año escolar en Chile en forma remota y presencial

El año escolar comenzó este lunes en Chile a pesar del llamado de los profesores a no mandar a los estudiantes a las escuelas porque, afirman, no están dadas las condiciones para retomar las clases presenciales.

El presidente Sebastián Piñera sostuvo que el retorno a clases presenciales será “voluntario, gradual, flexible y seguro” y ante las quejas de los docentes aseguró que “en apenas dos semanas más de la mitad de los 513.000 profesores y trabajadores de la educación ya se han vacunado”. El mandatario reiteró que la falta de clases presenciales “no sólo afecta la calidad de la educación... también aumenta las brechas entre distintos grupos socioeconómicos”.

Marcela Mesa, mamá de Román Catalán, de seis años, llevó temprano a su hijo a la escuela Patricio Mekis, de la comuna rural de Padre Hurtado. “Yo quería que entrara al colegio, ya que en la casa se notó el cambio en su sociabilidad con las personas”, dijo la mujer a The Associated Press. Agregó que el niño no quería salir de su habitación por miedo al contagio, por lo que “decidimos tomar los resguardos y enseñarle a cuidarse para que pudiera asistir hoy a clases”.

El Ministerio de Educación informó que el lunes abrieron 2.470 colegios de los 9.500 que existen en el país, donde estudian 3,5 millones escolares, que impartirán clases mixtas. No revelaron cifras de estudiantes que regresaron a sus colegios el lunes.