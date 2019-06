$!Inician proceso de instalación de los aisladores sísmicos en hospital San Vicente de Paúl

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) inició el proceso de instalación y funcionamiento de los aisladores sísmicos del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, que el Gobierno construye en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, a través de esta institución.

El director de la OISOE, ingeniero Francisco Pagán, acudió al lugar en compañía Dr. José Restrepo y el ingeniero Michell C. Chen; los expertos en aislantes sísmicos de la Universidad de San Diego, Estado Unidos; donde fueron construidos las estructuras.

Durante su intervención, el ingeniero Pagán dijo “aquí hay una falla sísmica y gracias a esta tecnología, el hospital San Vicente de Paúl podrá soportar un sismo de hasta 8.2 grados, convirtiéndose en el primero del Caribe y serán uno de muchos más como formaran parte de la Revolución Salud que ha gestionado el Gobierno del presidente Medina.

Agregó, que esta decisión técnica de instalar aisladores sísmicos garantiza la estabilidad estructural de esta obra, señaló que en el mismo se trabaja día y noche, los siete días de la semana con personal, en su mayoría de San Francisco de Macorís, “los técnicos de aquí son todos jóvenes, preparados y con mucho deseo de trabajar y ellos son los que llevan esa obra”, enfatizó Pagán.

De parte, el Dr. Restrepo que el hospital San Vicente de Paul será el primero en República Dominicana, la Cuenca del Caribe y América Central que contará con un sistema de seguridad consistente en estos aisladores sísmicos, dijo el doctor Restrepo, quien diseñó las estructuras.

En la actividad también intervinieron los especialistas en Geotécnica de Terremoto; ingeniero Armando Simo-Nelli y el doctor Augusto Penna, así como también el doctor Luigi Di Sarno; especialista en Estructuras Sismorresistente, quienes aplaudieron la calidad de esta edificación, además Osiris de León; asesor del Poder Ejecutivo en Materia de sismología, y Leonardo Reyes Madera; diseñador de la obra, quienes destacaron los aspectos técnicos de la instalación hospitalaria.

Al evento asistieron autoridades gubernamentales de la provincia y de la sociedad civil ligadas a la ingeniería.

Acerca del HRUSP

El Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl (HRUSP) es una infraestructura que se construye en el KM 2 ½, Guiza, Carretea San Francisco de Macorís-Nagua, en un espacio de 48 mil metros cuadrados.

Este centro contará con un sistema de 124 aisladores y deslizadores; herramientas de alta tecnología que protege la estructura de los efectos del sismo, permitiendo que se mantenga funcionando durante y después de ocurrido el fenómeno. Los hospitales que se construye con aisladores sísmicos, reduciendo con ello los desplazamientos laterales y la aceleración del suelo en un 35 por ciento durante un terremoto, además de salvar las vidas de los usuarios de estos espacios.

El nuevo hospital regional, que sustituirá al antiguo San Vicente de Paúl, contará con una capacidad de 280 a 300 camas y, que, además, sumarán al Sistema Nacional de Salud un total de 30 camas de cuidados intensivos a la región Nordestana; de las cuales 20 camas serán para cuidados intensivos para adultos y 10 neonatal y pediátrica.

El ingeniero. Pagán resaltó que en esta obra trabajan jóvenes por profesionales de la ingeniería, con una excelente preparación, en quienes reposa la coordinación general de esta importante estructura hospitalaria.

El hospital San Vicente de Paúl será el primero en la Cuenca del Caribe República Dominicana y América Central que contará con un sistema de seguridad consistente en estos aisladores sísmicos como los que se están colocando aquí, el doctor Restrepo fue el que los diseñó y construyó estos aisladores sísmicos allá en San Diego, California, Estados Unidos.

Nos acercamos muy próximo a la realidad de que esos eventos que se pueden presentar en cualquier momento no deseados no tiren al suelo, no derrumben, no acaben con este hospital, este centro hoy día es un hospital seguro, dijo el ingeniero Pagán.

Este sistema funciona como las bolsas de un carro, cuando usted choca te protegen, es lo mismo. Hay un choque, la energía choca con una estructura y la puede derrumbar, aquí usted tiene el amortiguamiento en su caja y usted se salva.

Las nuevas normativas Internacionales en materia de salud exigen que los pisos sean asépticos para evitar contaminaciones por los microbios y bacterias que se acumulan en la fisura de una loza y otra o las llamadas juntas ( esto es los espacios entre una cerámica o ladrillos), entonces que exigen esas normas que los pisos sean asépticos que no se permita el desarrollo ni la existencia de bacterias.

Y ese piso se lava nada más con agua, sin jabón y sin detergente, es agua porque no se pega nada, quiere decir que el paciente cuando va a esa sala de cirugía va seguro, las paredes también son asépticas, los techos y plafones de las salas de cirugías son especiales, que permiten una habitación seca en un 100 por ciento, es decir, es seca completamente, ahí las bacterias no tienen posibilidades de existir.

En este hospital ningún paciente será infectado con bacterias como ha ocurrido en ocasiones que adquieren bacterias después de una operación en la misma sala de cirugía “ aquí no pasará eso porque todas esas condiciones y requerimientos es para blindar la vida del paciente, esa es la exigencia que ha hecho el señor presidente Danilo Medina en este hospital.

Este centro ustedes van a ver que las decisiones técnicas garantizan la estabilidad estructural de esta obra, por lo tanto este hospital está en una fase de construcción, se trabaja día y noche, 24 horas a la semana, aquí no hay descanso, la mayoría del personal que labora aquí es del mismo San Francisco de Macorís, los técnicos de aquí son todos jóvenes, preparados y con mucho deseos de trabajar y ellos son los que llevan esa obra.